Стармер і Трамп обговорили перебіг зустрічей у Женеві щодо України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і американський президент Дональд Трамп провели телефонну розмову, однією з тем якої стали переговори щодо врегулювання розв’язаної РФ війни проти України, які проходили у Женеві 17 лютого за посередництва США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Даунінг-стріт, пише "Європейська правда".

Крім України, Стармер і Трамп говорили про перебіг переговорів у Женеві щодо іранської ядерної програми, а також про ситуацію в Газі.

У контексті Гази очільник британського уряду наголосив на важливості забезпечення подальшого доступу для гуманітарної допомоги.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську делегацію, раніше розповідав, що переговори між Україною РФ і США були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

Після спільної частини команди продовжили роботу у групах за напрямами, зазначав він.

Тим часом, за даними порталу Axios, переговори політичних груп у Женеві "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.

ЗМІ також повідомили, що в російській делегації назвали переговори у Женеві "дуже напруженими".