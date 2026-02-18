Стармер и Трамп обсудили ход встреч в Женеве по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и американский президент Дональд Трамп провели телефонный разговор, одной из тем которого стали переговоры по урегулированию развязанной РФ войны против Украины, которые проходили в Женеве 17 февраля при посредничестве США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, пишет "Европейская правда".

Кроме Украины, Стармер и Трамп говорили о ходе переговоров в Женеве по иранской ядерной программе, а также о ситуации в Газе.

В контексте Газы глава британского правительства подчеркнул важность обеспечения дальнейшего доступа для гуманитарной помощи.

Секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, ранее рассказывал, что переговоры между Украиной, РФ и США были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

После совместной части команды продолжили работу в группах по направлениям, отмечал он.

Между тем, по данным портала Axios, переговоры политических групп в Женеве "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.

СМИ также сообщили, что в российской делегации назвали переговоры в Женеве "очень напряженными".