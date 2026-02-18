ЗМІ: ЄС готує план порятунку регіонів на кордоні з РФ від економічного занепаду

Європейська комісія в середу оголосить про плани інвестувати в регіони ЄС, що межують з Росією, Білоруссю та Україною, які економічно страждають через війну.

З відповідними планами ознайомилося видання Politico, передає "Європейська правда".

Зменшення інвестицій, скорочення вантажних перевезень та спад туризму завдали економічного удару східним регіонам ЄС, головним чином країнам Балтії, Фінляндії та Польщі.

ЄС стурбований тим, що якщо ці найсхідніші регіони знелюдніють, здатність Європи захищати кордон буде поставлена під загрозу, сказав посадовець Єврокомісії на умовах анонімності.

Брюссель також стурбований тим, що економічні проблеми, від яких страждають мешканці цих регіонів, можуть змусити їх голосувати за маргінальні партії на виборах і зробити їх вразливими до російської пропаганди.

Пріоритетом плану є пожвавлення прикордонних районів, які зазнали економічного спаду внаслідок російського вторгнення в Україну, чи то через відсутність туризму, чи то через небезпеку, пов'язану з проживанням поблизу українського кордону.

"Безпека Європи починається на її східному кордоні", – написала Єврокомісія в проєкті плану, офіційно названому "Повідомлення про східні прикордонні регіони", з яким ознайомилося видання.

Однак стратегія, яку має представити виконавчий віцепрезидент з питань згуртованості Раффаеле Фітто, не передбачає нових коштів, оскільки поточний бюджет ЄС, який закінчується в 2028 році, є перевантаженим, заявили два посадовці Комісії.

Країни Балтії вже звернули увагу на наступний бюджет ЄС, який наразі обговорюється країнами-членами. Вони стверджують, що план Комісії підкріпить їхні вимоги виділити кошти для найсхідніших регіонів з 2028 року.

Згідно з планом Фітто, глобальні фінансові інституції стануть частиною "платформи EastInvest", яка негайно набере чинності, щоб "задовольнити інвестиційні потреби" та надати фінансову допомогу цим регіонам, згідно з проєктом документа.

Брюссель дозволить країнам, що межують з Росією та Білоруссю – Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії та Литві – використовувати частину своїх регіональних фондів розвитку ЄС для надання гарантій Європейському інвестиційному банку, Європейському банку реконструкції та розвитку, Північному інвестиційному банку та національним банкам сприяння інвестиціям для інвестування в їхні найсхідніші регіони. Кінцевою метою є надання дешевих кредитів підприємствам з регіонів, що межують з Україною, які в іншому випадку мали б труднощі з доступом до фінансування.

За словами одного з представників Єврокомісії, двері відкриті для інших країн ЄС, що межують з Україною, включаючи Румунію, Угорщину та Словаччину, які можуть приєднатися на пізнішому етапі.

В якості часткової поступки країнам Балтії Комісія написала, що "досліджуватиме можливість виділення спеціальних коштів для Східних прикордонних регіонів (EBR) у майбутньому Європейському фонді конкурентоспроможності", який становить 410 млрд євро для підтримки інноваційних підприємств ЄС з 2028 року. Така зміна буде значною, оскільки раніше Комісія відхиляла пропозиції додати географічні критерії до нового фонду.

