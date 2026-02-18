СМИ: ЕС готовит план спасения регионов на границе с РФ от экономического упадка

Европейская комиссия в среду объявит о планах инвестировать в регионы ЕС, граничащие с Россией, Беларусью и Украиной, которые экономически страдают из-за войны.

С соответствующими планами ознакомилось издание Politico, передает "Европейская правда".

Уменьшение инвестиций, сокращение грузовых перевозок и спад туризма нанесли экономический удар по восточным регионам ЕС, главным образом странам Балтии, Финляндии и Польше.

ЕС обеспокоен тем, что если эти восточные регионы обезлюдят, способность Европы защищать границу будет поставлена под угрозу, сказал чиновник Еврокомиссии на условиях анонимности. Брюссель также обеспокоен тем, что экономические проблемы, от которых страдают жители этих регионов, могут заставить их голосовать за маргинальные партии на выборах и сделать их уязвимыми к российской пропаганде.

Приоритетом плана является оживление приграничных районов, которые испытали экономический спад в результате российского вторжения, либо из-за отсутствия туризма, либо из-за опасности, связанной с проживанием вблизи украинской границы.

"Безопасность Европы начинается на ее восточной границе", – написала Комиссия в проекте плана, официально названном "Сообщение о восточных приграничных регионах", с которым ознакомилось издание.

Однако стратегия, которую должен представить исполнительный вице-президент по вопросам сплоченности Раффаэле Фитто, не предусматривает новых средств, поскольку текущий бюджет ЕС, который заканчивается в 2028 году, перегружен, заявили два должностных лица Еврокомиссии.

Страны Балтии уже обратили внимание на следующий бюджет ЕС, который сейчас обсуждается странами-членами. Они утверждают, что план Комиссии подкрепит их требования выделить средства для восточных регионов с 2028 года.

Согласно плану Фитто, глобальные финансовые институты станут частью "платформы EastInvest", которая немедленно вступит в силу, чтобы "удовлетворить инвестиционные потребности" и оказать финансовую помощь этим регионам, согласно проекту документа.

Брюссель позволит странам, граничащим с Россией и Беларусью – Финляндии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве – использовать часть своих региональных фондов развития ЕС для предоставления гарантий Европейскому инвестиционному банку, Европейскому банку реконструкции и развития, Северному инвестиционному банку и национальным банкам содействия инвестициям для инвестирования в их восточные регионы. Конечной целью является предоставление дешевых кредитов предприятиям из регионов, граничащих с Украиной, которые в противном случае имели бы трудности с доступом к финансированию.

По словам одного из представителей Еврокомиссии, двери открыты для других стран ЕС, граничащих с Украиной, включая Румынию, Венгрию и Словакию, которые могут присоединиться на более позднем этапе.

В качестве частичной уступки странам Балтии Комиссия написала, что "будет исследовать возможность выделения специальных средств для Восточных приграничных регионов (EBR) в будущем Европейском фонде конкурентоспособности", который составляет 410 млрд евро для поддержки инновационных предприятий ЕС с 2028 года. Такое изменение будет значительным, поскольку ранее Комиссия отклоняла предложения добавить географические критерии в новый фонд.

Напомним, в январе министры обороны стран Балтии подписали в Таллинне соглашение о создании совместного военного пространства мобильности.

