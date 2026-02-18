Умєров повідомив про початок другого дня тристоронніх переговорів у Женеві

У Женеві розпочався другий день тристоронніх переговорів щодо російсько-української війни.

Про це в Telegram повідомив голова РНБО Рустем Умєров, який очолює українську делегацію, передає "Європейська правда".

За словами Умєрова, консультації відбуваються в групах за напрямами в межах політичного та військового блоків.

"Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора", – написав він.



"Налаштовані на предметну роботу. Про підсумки поінформуємо додатково", – додав Умєров.

Секретар РНБО раніше розповідав, що переговори між Україною, РФ і США були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

Тим часом, за даними порталу Axios, переговори політичних груп у Женеві "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.

ЗМІ також повідомили, що в російській делегації назвали переговори у Женеві "дуже напруженими".