Умеров сообщил о начале второго дня трехсторонних переговоров в Женеве

В Женеве начался второй день трехсторонних переговоров по российско-украинской войне.

Об этом в Telegram сообщил председатель СНБО Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию, передает "Европейская правда".

По словам Умерова, консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков.

"Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера", – написал он. "Настроены на предметную работу. Об итогах проинформируем дополнительно", – добавил Умеров.

Секретарь СНБО ранее рассказывал, что переговоры между Украиной РФ и США были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

Между тем, по данным портала Axios, переговоры политических групп в Женеве "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.

СМИ также сообщили, что в российской делегации назвали переговоры в Женеве "очень напряженными".