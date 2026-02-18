Орбан бідкається, що Угорщині "через Україну" доведеться влазити у стратегічні запаси нафти

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться "залізти" у стратегічні запаси, та звинувачує у цьому Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив 18 лютого у своїх соцмережах.

Орбан сказав, що угорський уряд обговорить на засіданні складу ситуацію з забезпеченням нафтою, та покладає провину на Україну.

"Україна шантажує Угорщину, вона перекрила нафтопровід "Дружба". Нам доведеться використовувати стратегічні резерви. Це перше питання у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду", – написав угорський прем’єр.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив, що угорська компанія MOL замовила перші партії російської нафти, які транспортуватимуть морським шляхом через Хорватію.

Очільник МЗС України ще минулого тижня сказав, що чекає скарг Угорщини на проблеми з транзитом нафти РФ, і порадив скаржитися "друзям у Москві".

Словацький уряд також оголосив режим надзвичайної ситуації у нафтовій галузі через відсутність постачання нафти після пошкодження "Дружби".