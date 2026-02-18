Орбан сетует, что Венгрии "из-за Украины" придется залезть в стратегические запасы нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом по нефтепроводу "Дружба" стране придется "залезть" в стратегические запасы, и обвиняет в этом Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил 18 февраля в своих соцсетях.

Орбан сказал, что венгерское правительство обсудит на заседании состав ситуацию с обеспечением нефтью, и возлагает вину на Украину.

"Украина шантажирует Венгрию, она перекрыла нефтепровод "Дружба". Нам придется использовать стратегические резервы. Это первый вопрос в повестке дня сегодняшнего заседания правительства", – написал венгерский премьер.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, что венгерская компания MOL заказала первые партии российской нефти, которые будут транспортироваться морским путем через Хорватию.

Глава МИД Украины еще на прошлой неделе сказал, что ждет жалоб Венгрии на проблемы с транзитом нефти РФ, и посоветовал жаловаться "друзьям в Москве".

Словацкое правительство также объявило режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти после повреждения "Дружбы".