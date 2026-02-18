Угорщина замовила нафту з РФ для транзиту морським шляхом через Хорватію

Угорська компанія MOL замовила перші партії російської нафти, які транспортуватимуть до Угорщини морським шляхом через Хорватію.

Про це розповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого цитує MTI, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто також заявив, що Угорщина разом зі Словаччиною звернулися до Європейської комісії з метою забезпечення дотримання правила, згідно з яким обидві країни можуть закуповувати російську нафту морським шляхом у разі неможливості транспортування нафти трубопроводом.

Угорський міністр стверджує, що президент України Володимир Зеленський "з політичних міркувань" вирішив не відновлювати постачання нафти нафтопроводом "Дружба" до Угорщини, щоб допомогти партії "Тиса" на майбутніх парламентських виборах.

"Ми скористаємося правилом Європейського Союзу, згідно з яким Угорщина та Словаччина можуть закуповувати російську нафту на морі, якщо транспортування трубопроводом стикається з перешкодами", – сказав він.

У своєму листі до Єврокомісії Сійярто разом зі словацьким колегою Юраєм Бланаром зазначили, що Україна з політичних причин зупинила постачання нафти, тому вони попросили дотримуватися і застосовувати правило Європейського Союзу, згідно з яким Угорщина і Словаччина можуть купувати російську нафту і морським шляхом.

"Ми також зробили подібний запит до Хорватії, оскільки ми можемо транспортувати нафту, придбану морським транспортом, до Угорщини через Хорватію", – зазначив він.

За словами Сійярто, MOL вже замовила перші партії нафти, які вже знаходяться в дорозі.

"Вони прибудуть до хорватського порту практично на початку березня, звідки за п'ять-десять днів нафта буде доставлена до угорських і словацьких нафтопереробних заводів", – додав він.

Раніше Будапешт і Братислава попросили Загреб дозволити постачання нафти РФ до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria.

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр у відповідь на прохання Угорщини і Словаччини заявив, що у жодної країни ЄС сьогодні не залишилося технічних виправдань, щоб залишатися прив'язаними до російської нафти.

Тим часом Словаччина оголосила режим надзвичайної ситуації у нафтовій галузі через відсутність постачання нафти.

Нагадаємо, транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.