Мерц розповів, як саме Німеччина може долучитися до ядерного стримування в Європі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна може долучитися до проєкту спільного європейського ядерного стримування, надавши свої винищувачі для перенесення боєголовок.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у подкасті Machtwechsel, цитує Der Spiegel.

Минулого тижня на полях Мюнхенської конференції з безпеки Мерц повідомив, що веде переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо спільного ядерного стримування у Європі.

У подкасті Machtwechsel канцлер пояснив, що це може включати надання німецьких літаків Tornado для потенційного застосування французької або британської ядерної зброї.

Нині ці винищувачі розміщені на авіабазі Бюхель для використання американських ядерних можливостей на континенті.

Водночас Мерц повністю відкинув можливість розробки цього виду озброєнь Німеччиною. Канцлер нагадав про те, що країна є частиною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1970 року.

"Я не хочу, щоб Німеччина навіть розглядала можливість самостійного ядерного озброєння", – заявив він.

Раніше речник німецького уряду заявив, що "ядерні" переговори з Францією перебувають на "ранніх стадіях" і не мають на меті замінити "ядерну парасольку" від Сполучених Штатів.

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн нібито почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася.

Президент Франції Емманюель Макрон нібито планує у лютому запропонувати французьку "ядерну парасольку" решті Європи – про можливість чого він вже згадував у 2025 році.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив про наміри США і далі надавати Європі "ядерну парасольку".