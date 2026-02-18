Мерц рассказал, как именно Германия может присоединиться к ядерному сдерживанию в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна может присоединиться к проекту совместного европейского ядерного сдерживания, предоставив свои истребители для переноса боеголовок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в подкасте Machtwechsel, цитирует Der Spiegel.

На прошлой неделе на полях Мюнхенской конференции по безопасности Мерц сообщил, что ведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о совместном ядерном сдерживании в Европе.

В подкасте Machtwechsel канцлер пояснил, что это может включать предоставление немецких самолетов Tornado для потенциального развертывания французского или британского ядерного оружия.

Сейчас эти истребители размещены на авиабазе Бюхель для развертывания американских ядерных возможностей на континенте.

В то же время Мерц полностью отверг возможность разработки этого вида вооружений Германией. Канцлер напомнил о том, что страна является частью Договора о нераспространении ядерного оружия 1970 года.

"Я не хочу, чтобы Германия даже рассматривала возможность самостоятельного ядерного вооружения", – заявил он.

Ранее представитель немецкого правительства заявил, что "ядерные" переговоры с Францией находятся на "ранних стадиях" и не имеют целью заменить "ядерный зонтик" от Соединенных Штатов.

Как сообщали СМИ, группа европейских стран якобы начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась.

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы планирует в феврале предложить французский "ядерный зонтик" остальной Европе – о возможности чего он уже упоминал в 2025 году.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил о намерениях США и дальше предоставлять Европе "ядерный зонтик".