У Німеччині прокоментували "ядерні" переговори з Францією

Переговори між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Емманюелем Макроном щодо створення спільного європейського ядерного стримування перебувають на ранній стадії, заявив у понеділок речник німецького уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Речник уряду Німеччини у коментарі журналістам наголосив, що переговори про спільне ядерне стримування в Європі не мають на меті замінити "ядерну парасольку" від Сполучених Штатів. За його словами, йдеться лише про її посилення та доповнення.

"Сполучені Штати відіграють центральну роль у ядерному стримуванні НАТО. Так є зараз, і ми хочемо, щоб так було й у майбутньому", – додав він.

Речник додав, що нинішні переговори між лідерами Франції та Німеччини спрямовані на пошук того, як країни можуть досягти тіснішої співпраці у сфері ядерного стримування.

Нагадаємо, на полях Мюнхенської конференції з безпеки канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він проводить переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо спільного ядерного стримування у Європі.

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн нібито почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася. Зазначимо, що власну ядерну зброю серед європейських держав мають лише Франція та Британія.

Президент Франції Емманюель Макрон нібито планує у лютому запропонувати французьку "ядерну парасольку" решті Європи – про можливість чого він вже згадував у 2025 році.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі минулого тижня повідомив європейцям про намір і далі надавати Європі "ядерну парасольку".