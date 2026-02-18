Чеські гуманітарні організації просять прем’єра переглянути план скорочення витрат

Чеські гуманітарні організації попросили прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша про зустріч, щоб вплинути на його рішення скоротити витрати на гуманітарну допомогу іншим державам, зокрема Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють České Noviny.

Лист до прем'єр-міністра Чехії підписали "Чеський форум розвитку співробітництва" (FoRS) ADRA, CARE, People in Need, Caritas Czech Republic, "Лікарі без кордонів" та Koridor UA, разом із "Платформою підприємців у закордонному розвитку співробітництва".

Організації звернулися до Бабіша тоді, коли парламент Чехії починає обговорювати проєкт державного бюджету.

Підписанти у листі закликають уряд відмовитися від скорочення гуманітарних видатків, називаючи ці витрати "стратегічною інвестицією".

Представник FoRS Павло Пршібил заявив, що скорочення вплине на людей в Україні, які переживають тяжку зиму в умовах російських авіаударів.

"Росія систематично руйнує енергетичну інфраструктуру України, і мільйони людей залишаються без електроенергії, опалення та питної води. Обмеження допомоги означає вищий ризик колапсу базових послуг в Україні, подальшої дестабілізації регіону та посилення міграційного тиску на нас", – сказав Матоуш Блаха, директор Koridor UA.

Бабіш заявив журналістам, що не проти зустрітися з представниками громадських гуманітарних організацій.

Раніше писали, що Міністерство закордонних справ Чехії планує більш ніж утричі скоротити витрати на гуманітарну допомогу за кордон.

Чехія використовувала ці кошти для фінансування гуманітарних ініціатив в інших країнах світу, наприклад, для експлуатації гелікоптерів для ліквідації пожеж в Іспанії або на допомогу сектору Гази.

Ця допомога також надходила Україні – на ці кошти чеський уряд закупив генератори для критичних потреб українських міст.