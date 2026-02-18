Чешские гуманитарные организации просят премьера пересмотреть план сокращения расходов

Чешские гуманитарные организации обратились к премьер-министру страны Андрею Бабишу с просьбой о встрече, чтобы повлиять на его решение сократить расходы на гуманитарную помощь другим государствам, в частности Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает České Noviny.

Письмо премьер-министру Чехии подписали "Чешский форум развития сотрудничества" (FoRS) ADRA, CARE, People in Need, Caritas Czech Republic, "Врачи без границ" и Koridor UA, вместе с "Платформой предпринимателей в зарубежном развитии сотрудничества".

Организации обратились к Бабишу в тот момент, когда парламент Чехии начинает обсуждать проект государственного бюджета.

Подписанты в письме призывают правительство отказаться от сокращения гуманитарных расходов, называя эти расходы "стратегической инвестицией".

Представитель FoRS Павел Пршибил заявил, что сокращение повлияет на людей в Украине, которые переживают тяжелую зиму в условиях российских авиаударов.

"Россия систематически разрушает энергетическую инфраструктуру Украины, и миллионы людей остаются без электроэнергии, отопления и питьевой воды. Ограничение помощи означает более высокий риск коллапса базовых услуг в Украине, дальнейшей дестабилизации региона и усиления миграционного давления на нас", – сказал Матоуш Блаха, директор Koridor UA.

Бабиш заявил журналистам, что не против встретиться с представителями общественных гуманитарных организаций.

Ранее писали, что Министерство иностранных дел Чехии планирует более чем в три раза сократить расходы на гуманитарную помощь за рубеж.

Чехия использовала эти средства для финансирования гуманитарных инициатив в других странах мира, например, эксплуатации вертолетов для ликвидации пожаров в Испании или помощи сектору Газы.

Эта помощь также поступала Украине – на эти средства чешское правительство закупило генераторы для критических нужд украинских городов.