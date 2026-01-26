Укр Рус Eng

Чехія надає 500 тисяч доларів на генератори для України

Новини — Понеділок, 26 січня 2026, 19:46 — Марія Ємець

Уряд Чехії терміново виділив 500 тисяч доларів на придбання генераторів для України на тлі погіршення ситуації в енергетиці після січневих російських ударів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила прем’єрка України Юлія Свириденко.

Свириденко заявила, що у понеділок чеський уряд виділив 500 тисяч доларів "на придання генераторів для прифронтової Дніпропетровщини до кінця тижня".

Вона подякувала Чехії за щедру і вчасно допомогу та окремо відзначила громадські ініціативи, які зібрали для підтримки Києва 3,8 млн доларів

Президент Чехії зазначив, що свою допомогу Україні можуть запропонувати чеські енергетичні компанії. 

У Польщі збір на підтримку Києва "тепло з Польщі" за шість днів зібрав 5 млн злотих (60 млн гривень). Перші придбані генератори вже прямують до Києва. 

