Чехія надає 500 тисяч доларів на генератори для України

Уряд Чехії терміново виділив 500 тисяч доларів на придбання генераторів для України на тлі погіршення ситуації в енергетиці після січневих російських ударів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила прем’єрка України Юлія Свириденко.

Свириденко заявила, що у понеділок чеський уряд виділив 500 тисяч доларів "на придання генераторів для прифронтової Дніпропетровщини до кінця тижня".

I sincerely thank the Czech Republic for its generous and timely energy assistance to Ukraine.



Today, the Czech government allocated $500,000 to purchase generators for the frontline Dnipropetrovsk region by the end of the week.



Your support saves lives, strengthens our… – Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) January 26, 2026

Вона подякувала Чехії за щедру і вчасно допомогу та окремо відзначила громадські ініціативи, які зібрали для підтримки Києва 3,8 млн доларів.

Президент Чехії зазначив, що свою допомогу Україні можуть запропонувати чеські енергетичні компанії.

У Польщі збір на підтримку Києва "тепло з Польщі" за шість днів зібрав 5 млн злотих (60 млн гривень). Перші придбані генератори вже прямують до Києва.