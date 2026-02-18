Король Дании совершает "визит солидарности" в Гренландию
Новости — Среда, 18 февраля 2026, 17:05 —
Король Дании Фредерик прибыл в Нуук, начав свой визит в Гренландию на фоне стремлений президента США Дональда Трампа приобрести этот арктический остров.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.
Это второй визит датского монарха на остров в течение года.
После приземления королевского самолета Фредерика встретили премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен и председатель Инатсисартута, гренландского парламента, Ким Кильсен.
Во время трехдневного визита король посетит штаб-квартиру Объединенного арктического командования Дании в Нууке, а также Royal Greenland, крупнейшую компанию-производителя морепродуктов на острове.
Датская королевская семья традиционно ежегодно посещает Гренландию, часто появляясь в национальной одежде острова, которая включает белый анорак для мужчин и бисерный воротник ярких цветов для женщин, а также сапоги из тюленьей кожи.
Визит короля Дании Фредерика происходит после кризиса вокруг Гренландии, который вспыхнул в начале года из-за стремления президента США Дональда Трампа контролировать остров.
Хотя впоследствии президент США отказался от своего требования о полном завоевании Гренландии, премьер Дании Метте Фредериксен убеждена, что кризис не решен.
Напомним, 11 февраля НАТО начал военную миссию "Арктический страж" (Arctic Sentry) для усиления своего присутствия в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на том, что регион и в частности Гренландия недостаточно защищены.