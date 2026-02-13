Прем'єрка Данії не думає, що криза навколо Гренландії завершена
Хоча президент США відмовився від своєї вимоги про повне завоювання Гренландії, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що криза не вирішена.
Про це вона сказала в інтерв'ю Financial Times на Мюнхенській конференції з безпеки, передає "Європейська правда".
"Ми спробуємо знайти рішення... але я не думаю, що це вже закінчилося", – сказала вона.
Робоча група, до складу якої входять представники Данії, Гренландії та США, вивчає можливий компроміс, що передбачає перегляд договору 1951 року, який регулює розгортання американських військ у Гренландії.
"Зараз ми маємо більш традиційний політичний дипломатичний шлях вперед", – сказала Фредеріксен, яка має зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо в Мюнхені.
"Ми розуміємо, що для США Гренландія є питанням внутрішньої оборони. Так було завжди, і ми обговоримо це", – сказала вона, повторивши, що "червоні лінії" Данії щодо суверенітету не будуть перетнуті.
Нагадаємо, 11 лютого НАТО розпочав військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення своєї присутності в Арктиці в рамках обіцянок президенту США Дональду Трампу, який наполягав на тому, що регіон і зокрема Гренландія недостатньо захищені.
Місія координуватиме зростаючу військову присутність європейських союзників НАТО в регіоні, та, зокрема, військові навчання, такі як данська операція "Арктична витривалість у Гренландії".
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що британські збройні сили відіграватимуть життєво важливу роль у місії НАТО "Арктичний вартовий".