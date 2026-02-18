Іспанія вперше за 10 років зареєструвала зростання кількості народжень

Іспанія у 2025 році вперше за десятиліття зареєструвала зростання кількості новонароджених.

Як повідомляє El Pais, пише "Європейська правда", такі дані опублікував Національний інститут статистики.

За 2025 рік в Іспанії народилося 321 164 немовлят – приблизно на 3 тисячі більше, ніж у 2024. Це перше зростання за цей період, тоді як у всі попередні роки кількість народжених стабільно знижувалась. Так, у 2014 році народилося 427 595 дітей, у 2024 році – 318 005.

Коефіцієнт народжуваності в Іспанії з 2015 до 2025 року знизився на 23,5%.

Кількість померлих у 2025 році – 446 982 осіб – залишилась вищою, ніж кількість народжених.

Також спостерігається тенденція до відкладання батьківства на все пізніший вік через особисті, кар’єрні та економічні обставини. Так, у 2015 році серед загальної кількості народжень на жінок 40-річного віку і старших припадало 7,8%, у 2025 році – вже 10,4%.

У Франції 2025 року вперше з кінця Другої світової війни кількість смертей перевищила кількість народжень, а у Німеччині вперше за 5 років чисельність населення скоротилась, попри міграцію.