Испания впервые за 10 лет зарегистрировала рост количества рождений

Испания в 2025 году впервые за десятилетие зарегистрировала рост количества новорожденных.

Как сообщает El Pais, пишет "Европейская правда", такие данные опубликовал Национальный институт статистики.

За 2025 год в Испании родились 321 164 младенца – примерно на 3 тысячи больше, чем в 2024 году. Это первый рост за этот период, тогда как во все предыдущие годы количество рожденных стабильно снижалось. Так, в 2014 году родились 427 595 детей, в 2024 году – 318 005.

Коэффициент рождаемости в Испании с 2015 до 2025 года снизился на 23,5%.

Количество умерших в 2025 году – 446 982 человек – осталось выше, чем количество родившихся.

Также наблюдается тенденция к откладыванию родительства на все более поздний возраст из-за личных, карьерных и экономических обстоятельств. Так, в 2015 году среди общего количества рождений на женщин 40-летнего возраста и старше приходилось 7,8%, в 2025 году – уже 10,4%.

Во Франции в 2025 году впервые с конца Второй мировой войны количество смертей превысило количество рождений, а в Германии впервые за пять лет численность населения сократилась, несмотря на миграцию.