Глава МЗС Естонії засудив допуск росіян і білорусів до Паралімпійських ігор

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у Паралімпійських іграх в Італії.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у мережі X.

Глава МЗС Естонії назвав допуск росіян та білорусів до Паралімпіади "ганьбою".

Тсахкна нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила понад 650 українських спортсменів та тренерів. Міністр зазначив, що примушувати українців змагатися разом із представниками країни-агресора є "морально неприйнятним".

"Спорт не існує у вакуумі… Міжнародна спортивна спільнота повинна відстоювати людське життя, справедливість та гідність, а не нормалізувати агресію", – написав Тсахкна.

Зазначимо, що Міжнародний паралімпійський комітет дозволив спортсменам з Росії і Білорусі не лише брати участь у Паралімпіаді, а й виступати під власними прапорами. Це стане першим випадком підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року.

Раніше у Єврокомісії заявили про намір бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів, яким дозволили виступати під національним прапором.

А міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловив розчарування через майбутню участь у Паралімпіаді-2026 десяти спортсменів із Росії та Білорусі.