Глава МИД Эстонии осудил допуск россиян и белорусов к Паралимпийским играм

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил решение Международного паралимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Италии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в сети X.

Глава МИД Эстонии назвал допуск россиян и белорусов к Паралимпиаде "позором".

Тсахкна напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила более 650 украинских спортсменов и тренеров. Министр отметил, что заставлять украинцев соревноваться с представителями страны-агрессора "морально неприемлемо".

"Спорт не существует в вакууме... Международное спортивное сообщество должно отстаивать человеческую жизнь, справедливость и достоинство, а не нормализовать агрессию", – написал Тсахкна.

Отметим, что Международный паралимпийский комитет разрешил спортсменам из России и Беларуси не только участвовать в Паралимпиаде, но и выступать под собственными флагами. Это станет первым случаем поднятия российского флага на Паралимпийских играх с 2014 года.

Ранее в Еврокомиссии заявили о намерении бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов, которым разрешили выступать под национальным флагом.

А министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил разочарование из-за предстоящего участия в Паралимпиаде-2026 десяти спортсменов из России и Беларуси.