Житель Угорщини залишив у спадок 700 тисяч євро ультраправій "Альтернативі для Німеччини"

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") отримала весь спадок жителя Угорщини, який становить 700 тисяч євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

"АдН" оголосила про отримання заповіту на суму 700 000 євро від Вольфганга Карла Квадера з Угорщини.

У партії не розкрили деталей про особистість угорця, лише зазначили його місце проживання – місто Хевіз поблизу озера Балатон.

Зазначається, що Квадер назвав "Альтернативу для Німеччини" єдиною спадкоємицею своїх активів.

Характер спадщини залишається незрозумілим, речник "АдН" не розкрив того, чи йдеться про готівку, золото чи нерухомість.

Це не перший випадок, коли партія отримує спадок від своїх прихильників. Згідно з її фінансовим звітом, "Альтернатива для Німеччини" отримала заповіти від оператора таксі в Мюнхені у сумі 432 тисячі євро, а також 571 тисячу євро від благодійника з Занкт-Вольфганга в Баварії.

Як повідомляли, у понеділок Нижня Саксонія визнала німецьку ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" правоекстремістською, що надає місцевій владі розширені повноваження для нагляду за партією як потенційною загрозою демократії.

Також писали, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") планує провести конференцію в Ерфурті на початку липня – рівно через століття після з'їзду нацистської партії у Веймарі, історики та політики вважають це навмисною провокацією.

Раніше лідерка "АдН" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.