Одна із західних земель Німеччини вперше визнала "АдН" правоекстремістською

Німецька партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") вперше була класифікована як правоекстремістська однією з федеральних земель на заході країни, що надає місцевій владі розширені повноваження для нагляду за партією як потенційною загрозою демократії.

Про це йдеться в заяві уряду Нижньої Саксонії, пише "Європейська правда".

Міністерка внутрішніх справ Нижньої Саксонії Даніела Беренс заявила, що оцінка розвідки показала: представники "АдН" зневажають державу та її інституції, вважають людей із міграційним походженням громадянами "другого сорту" та відкрито виступають за "так звану реміграцію мільйонів людей".

"Ми не дозволимо, щоб нашу демократію та наше суспільство, яке ґрунтується на повазі до фундаментальних цінностей, було дестабілізовано та перевернуто з ніг на голову", – сказала Беренс.

Відтак міністерка внесла "АдН" "до об’єктів спостереження значної важливості" відповідно до закону Нижньої Саксонії про захист конституції.

У заяві наголосили, що "правоекстремістська ідеологія нині формує консенсус усередині всієї партії, а також у земельній організації Нижньої Саксонії".

Варто зауважити, що на загальнонаціональних виборах у лютому "АдН" посіла друге місце. А нещодавно лідерка "АдН" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни й стала найпопулярнішою політикинею.

На початку січня 2026 року ультраправа партія досягла рекордних результатів в опитуваннях: збільшила свою перевагу над ХДС/ХСС, досягнувши нового максимуму. З 27% партія випереджає ХДС/ХСС, яка набирає 24%, на три пункти.

Нещодавно глава кримінальної поліції Німеччини Гольгер Мюнх попередив про наслідки для безпеки, якщо "Альтернатива для Німеччини" отримає контроль над земельними урядами після виборів.