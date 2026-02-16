У Німеччині критикують плани "АдН" провести захід через 100 років після з’їзду нацистів

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") планує провести конференцію в Ерфурті на початку липня – рівно через століття після з'їзду нацистської партії у Веймарі, історики та політики вважають це навмисною провокацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesspiegel.

Плани "АдН" щодо проведення федеральної конференції партії на початку липня в Ерфурті, столиці Тюрингії, викликають масову критику з боку Християнсько-демократичного союзу і Соціал-демократичної партії, а також істориків. Згадується з'їзд нацистської партії, який відбувся рівно 100 років тому у Веймарі, тодішній столиці Тюрингії.

"Цілеспрямовано обрана паралель ще раз показує, якими людьми є "АдН", – заявила земельна міністерка закордонних справ Серап Гюлер.

"АдН" знову використовує "навмисні провокації, щоб привернути увагу", критикує колишній лідер парламентської фракції SPD Рольф Мютценіх. Той, хто вибирає таку дату, "повинен усвідомлювати її історичне значення і знати, які асоціації вона викликає", сказав член парламенту.

Історик і дослідник тоталітаризму Йорг Ганценмюллер, директор Інституту досліджень тоталітаризму імені Ганни Арендт при Технічному університеті Дрездена, назвав це "свідомим символічним актом, який має вплив на декількох рівнях".

З одного боку, "АдН"посилає сигнал солідарності ультраправій сцені, яка добре знає історію нацистської партії та такі факти. "З іншого боку, вона підтримує фасад поважності в очах громадськості, вдаючи незнання та применшуючи історичне значення", – сказав Ганценмюллер.

Історик Стефан Цанкер, голова Асоціації Веймарської республіки, також висловив свою стурбованість у кількох ЗМІ. У Kölner Stadt-Anzeiger він також назвав вибір дати та місця проведення "фатальним паралелізмом".

Однак речник "АдН" у Тюрингії відкинув критику і заперечив твердження про зв'язок із з'їздом нацистської партії.

З'їзд нацистської партії у Веймарі вважається ключовою датою у становленні націонал-соціалістів. Місто, де була заснована Веймарська республіка, було спеціально обрано для проведення цього заходу. Адольф Гітлер і його прихильники демонстративно пройшли до Національного театру у Веймарі, де сім років тому була прийнята Веймарська конституція, проти якої виступала нацистська партія.

Нагадаємо, депутат від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдігер Лукассен заявив, що просуватиме план щодо перетворення Німеччини на ключову державу в Європі, яка "звільнить" континент від занепаду.

Раніше лідерка "АдН" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.