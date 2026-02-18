Житель Венгрии завещал 700 тысяч евро ультраправой "Альтернативе для Германии"

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") получила все наследство жителя Венгрии, которое составляет 700 тысяч евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

"АдН" объявила о получении завещания на сумму 700 000 евро от Вольфганга Карла Квадера из Венгрии.

В партии не раскрыли подробностей о личности венгра, лишь указали его место жительства – город Хевиз вблизи озера Балатон.

Отмечается, что Квадер назвал "Альтернативу для Германии" единственной наследницей своих активов.

Характер наследства остается неясным, представитель "АдГ" не раскрыл, идет ли речь о наличных деньгах, золоте или недвижимости.

Это не первый случай, когда партия получает наследство от своих сторонников. Согласно ее финансовому отчету, "Альтернатива для Германии" получила завещания от оператора такси в Мюнхене в сумме 432 тысячи евро, а также 571 тысячу евро от благотворителя из Занкт-Вольфганга в Баварии.

Как сообщалось, в понедельник Нижняя Саксония признала немецкую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской, что дает местным властям расширенные полномочия для надзора за партией как потенциальной угрозой демократии.

Также писали, что ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ") планирует провести конференцию в Эрфурте в начале июля – ровно через столетие после съезда нацистской партии в Веймаре, историки и политики считают это преднамеренной провокацией.

Ранее лидер "АдГ" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной женщиной-политиком.