В Умєрова кажуть, що Україна та РФ мали окрему зустріч у Женеві

Речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян заявила, що представники Росії та України провели окрему зустріч після основних перемовин у Женеві.

Про це вона сказала Інтерфакс-Україна, пише "Європейська правда".

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що за результатами дводенних перемовин у Женеві між Україною, США та РФ щодо мирного врегулювання є напрацювання у політичній складовій, але поки що позиції сторін різні, і такого прогресу, як у військовому напрямі немає.

Давітян зазначила, що представники Росії та України провели окрему зустріч після основних перемовин у Женеві.

Раніше портал Axios повідомив, що переговори політичних груп у Женеві 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.

ЗМІ також повідомили, що в російській делегації назвали переговори у Женеві "дуже напруженими".