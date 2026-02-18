Зеленський побачив прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним

Президент Володимир Зеленський за результатами дводенних тристоронніх перемовин у Женеві заявив про прогрес за військовим напрямком і про готовність продовжувати діалог за політичним напрямком.

Про це він заявив у коментарі журналістам, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський розповів про деталі перемовин зі слів української делегації, яка брала в них участь. Він подякував американцям і швейцарській стороні за організацію і можливість подібної зустрічі у Європі.

Що стосується змістовності перемовин, то він нагадав про два напрямки: військовий і політичний.

"Хочу сказати, що всі три сторони у військовому напрямку були продуктивні. Більше деталей буде по поверненню моєї групи. Але поки що військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони в принципі майже про все домовились. Моніторинг точно буде за участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал. Всі інші деталі: де, як моніторити, технічні нюанси – все це мені генерал Гнатов доповість у більш широкому варіанті після повернення", – сказав Зеленський.

Що стосується політичної складової, то, за його словами, переговори були непрості.

"Ми бачимо, що є напрацювання. Поки що позиції різні, перемовини були непрості. Тобто у військовому напрямку прогрес я почув, в напрямку політичному – був діалог, домовились іти далі, домовились продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув", – розповів президент.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який входить до переговорної делегації України на перемовинах з США та РФ про можливі параметри завершення війни, повідомив підсумки раунду перемовин у Женеві.

Раніше портал Axios повідомив, що переговори політичних груп у Женеві 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.

ЗМІ також повідомили, що в російській делегації назвали переговори у Женеві "дуже напруженими".