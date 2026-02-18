В Умерова говорят, что Украина и РФ провели отдельную встречу в Женеве

Пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян заявила, что представители России и Украины провели отдельную встречу после основных переговоров в Женеве.

Об этом она сообщила Интерфакс-Украина, пишет "Европейская правда".

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что по результатам двухдневных переговоров в Женеве между Украиной, США и РФ по мирному урегулированию есть наработки в политической составляющей, но пока позиции сторон разные, и такого прогресса, как в военном направлении, нет.

Давитян отметила, что представители России и Украины провели отдельную встречу после основных переговоров в Женеве.

Ранее портал Axios сообщил, что переговоры политических групп в Женеве 17 февраля "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.

СМИ также сообщили, что в российской делегации назвали переговоры в Женеве "очень напряженными".