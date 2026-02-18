Польські посадовці бойкотуватимуть відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів
Представники Міністерства спорту та туризму Польщі не братимуть участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 в Італії через рішення допустити до змагань російських та білоруських спортсменів.
Про це, як пише "Європейська правда", Міністерство повідомило на платформі X.
Зазначимо, що Міжнародний паралімпійський комітет дозволив спортсменам з Росіїтаі Білорусі не лише брати участь у Паралімпіаді, а й виступати під власними прапорами. Це стане першим випадком підняття російського прапора на Паралімпійських іграх з 2014 року.
"В умовах триваючої російської агресії проти України участь спортсменів з Росії та Білорусі у спортивних змаганнях з використанням їхніх прапорів та гімнів є абсолютно неприйнятною", – йдеться у заяві польського Міністерства спорту та туризму.
Зимові Паралімпійські ігри Мілан-Кортіна відбудуться з 6 по 15 березня.
Про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів заявили також в Єврокомісії.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у Паралімпійських іграх в Італії.
А естонський мовник ERR ухвалив рішення не транслювати змагання, у яких братимуть участь атлети з РФ та Білорусі.