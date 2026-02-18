Польские чиновники будут бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов

Представители Министерства спорта и туризма Польши не будут участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за решения допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Министерство сообщило на платформе X.

Отметим, что Международный паралимпийский комитет разрешил спортсменам из России и Беларуси не только участвовать в Паралимпиаде, но и выступать под собственными флагами. Это станет первым случаем поднятия российского флага на Паралимпийских играх с 2014 года.

"В условиях продолжающейся российской агрессии против Украины участие спортсменов из России и Беларуси в спортивных соревнованиях с использованием их флагов и гимнов является абсолютно неприемлемым", – говорится в заявлении польского Министерства спорта и туризма.

Зимние Паралимпийские игры Милан-Кортина пройдут с 6 по 15 марта.

О бойкоте церемонии открытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов заявили также в Еврокомиссии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил решение Международного паралимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Италии.

А эстонский вещатель ERR принял решение не транслировать соревнования, в которых будут участвовать атлеты из РФ и Беларуси.