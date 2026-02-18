Мовник Естонії не транслюватиме змагання за участі росіян і білорусів на Паралімпіаді

Суспільний мовник Естонії ERR не транслюватиме заходи на Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіні, в яких братимуть участь російські та білоруські спортсмени під власними прапорами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив сам мовник.

Керівник спортивної редакції ERR Ріво Саарна пояснив, що телеканали ERR не транслюватимуть змагання з Паралімпійських ігор за участі російських та білоруських спортсменів, але будуть показувати церемонію відкриття та закриття Паралімпіади.

Під час цих трансляцій коментатори інформуватимуть глядачів про рішення міжнародних спортивних організацій та передісторію участі росіян та білорусів в Іграх.

"Естонське суспільне мовлення однозначно засуджує нормалізацію дій держав-агресорів через спорт та олімпійський рух і засуджує рішення дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у Паралімпійських іграх у Мілані під прапорами держав-агресорів", – заявив Саарна.

У січні таке ж рішення ухвалив латвійський суспільний мовник LSM.

Нагадаємо, у середу, 17 лютого, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у Паралімпійських іграх в Італії.

Раніше у Єврокомісії заявили про намір бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів, яким дозволили виступати під національним прапором.

А міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловив розчарування через майбутню участь у Паралімпіаді-2026 десяти спортсменів із Росії та Білорусі.