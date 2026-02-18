Канада пом’якшила санкції проти Сирії

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що країна внесла зміни до своїх економічних санкцій проти Сирії.

Про це вона сказала у середу, 18 лютого, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Канада пом’якшила обмеження, пов’язані з імпортом і експортом товарів, інвестиційною діяльністю, а також наданням фінансових та інших послуг.

"Ці зміни також передбачають вилучення 24 організацій і однієї фізичної особи з переліку санкцій у межах Регламенту щодо Сирії з метою зменшення бар’єрів для економічної діяльності та забезпечення можливості здійснювати операції з державними структурами у ключових секторах, які є критично важливими для відновлення Сирії", – сказала Ананд.

У травні 2025 року Рада Європейського Союзу ухвалила правові акти, що скасовують усі економічні обмежувальні заходи проти Сирії, за винятком тих, які залишаються чинними з міркувань безпеки.

Того ж місяця президент США Дональд Трамп оголосив про плани скасувати всі санкції проти Сирії.