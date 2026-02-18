Канада смягчила санкции против Сирии

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что страна внесла изменения в свои экономические санкции против Сирии.

Об этом она сообщила в среду, 18 февраля, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Канада смягчила ограничения, связанные с импортом и экспортом товаров, инвестиционной деятельностью, а также предоставлением финансовых и других услуг.

"Эти изменения также предусматривают исключение 24 организаций и одного физического лица из перечня санкций в рамках Регламента в отношении Сирии с целью уменьшения барьеров для экономической деятельности и обеспечения возможности осуществлять операции с государственными структурами в ключевых секторах, которые являются критически важными для восстановления Сирии", – сказала Ананд.

В мае 2025 года Совет Европейского Союза принял правовые акты, отменяющие все экономические ограничительные меры против Сирии, за исключением тех, которые остаются в силе из соображений безопасности.

В том же месяце президент США Дональд Трамп объявил о планах отменить все санкции против Сирии.