Стармер й Трамп поспілкувалися щодо мирних переговорів у Женеві

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент США Дональд Трамп обговорили переговори України, США та Росії у Женеві.

Про це повідомив речник уряду Стармера, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, розмова відбулася ввечері у вівторок, 17 лютого, після того, як переговірники завершили перший із двох днів спілкування.

Окрім питання завершення російсько-української війни, Стармер та Трамп обговорили переговори між США та Іраном щодо ядерної суперечки.

Також британський прем’єр та президент США поспілкувалися щодо ситуації в секторі Гази, після чого Стармер наголосив на важливості забезпечення подальшого доступу для гуманітарної допомоги.

Раніше портал Axios повідомив, що переговори політичних груп у Женеві 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.

ЗМІ також повідомили, що в російській делегації назвали переговори у Женеві "дуже напруженими".

18 лютого речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян заявила, що представники Росії та України провели окрему зустріч після основних перемовин у Женеві.