Стармер и Трамп пообщались о мирных переговорах в Женеве

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили переговоры Украины, США и России в Женеве.

Об этом сообщил представитель правительства Стармера, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, разговор состоялся вечером во вторник, 17 февраля, после того, как переговорщики завершили первый из двух дней общения.

Кроме вопроса завершения российско-украинской войны, Стармер и Трамп обсудили переговоры между США и Ираном по ядерному спору.

Также британский премьер и президент США пообщались о ситуации в секторе Газа, после чего Стармер подчеркнул важность обеспечения дальнейшего доступа для гуманитарной помощи.

Ранее портал Axios сообщил, что переговоры политических групп в Женеве 17 февраля "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.

СМИ также сообщили, что в российской делегации назвали переговоры в Женеве "очень напряженными".

18 февраля пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян заявила, что представители России и Украины провели отдельную встречу после основных переговоров в Женеве.