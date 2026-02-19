У ЄС кажуть, що його енергодопомога забезпечила світлом 9 млн українців – як населення Австрії

У Єврокомісії заявили, що енергетична допомога від ЄС допомогла забезпечити світлом приблизно 9 млн українців, що еквівалентно населенню Австрії.

Про це європейська комісарка з готовності та кризового менеджменту Аджа Лябіб розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна", пише "Європейська правда".

Посадовиця зазначила, що за допомогою Європейського механізму цивільного захисту в Україну було доставлено понад 11 тисяч генераторів, великих і малих, і близько тисячі – лише за останній місяць.

Генератори походять як з держав-членів ЄС, так і з власних стратегічних запасів Єврокомісії.

Лябіб також нагадала, що місто Вільнюс подарувало Україні теплову електростанцію – це 2 400 тонн матеріалів.

"Ми розділили її на частини – цю теплову електростанцію – і транспортували до України. В результаті, коли ви поєднаєте всі генератори, теплову електростанцію тощо, це означає, що ми змогли забезпечити енергією 9 мільйонів українців. Для порівняння, це приблизно населення всієї Австрії", – зауважила Лябіб.

Вона додала, що з початку повномасштабної війни ЄС разом зі своїми державами-членами виділив 4,7 млрд євро на гуманітарну допомогу Україні. Сама Європейська комісія надала 1,4 млрд євро.

Минулого тижня мер Києва повідомив, що до столиці надійшла ще одна партія генераторів від ЄС у кількості 323 одиниці. Частину з них спрямували на підключення у теплопунктах житлових будинків міста.

Першу партію (177 генераторів), яка надійшла раніше, місто вже спрямувало для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість.