В Еврокомиссии заявили, что энергетическая помощь от ЕС помогла обеспечить светом около 9 млн украинцев, что эквивалентно населению Австрии.

Об этом европейский комиссар по готовности и кризисному менеджменту Аджа Лябиб рассказала в интервью "РБК-Украина", пишет "Европейская правда".

Чиновница отметила, что с помощью Европейского механизма гражданской защиты в Украину было доставлено более 11 тысяч генераторов, больших и малых, и около тысячи – только за последний месяц.

Генераторы происходят как из государств-членов ЕС, так и из собственных стратегических запасов Еврокомиссии.

Лябиб также напомнила, что город Вильнюс подарил Украине тепловую электростанцию – это 2 400 тонн материалов.

"Мы разделили ее на части – эту тепловую электростанцию – и транспортировали в Украину. В результате, когда вы соедините все генераторы, тепловую электростанцию и т.д., это означает, что мы смогли обеспечить энергией 9 миллионов украинцев. Для сравнения, это примерно население всей Австрии", – отметила Лябиб.

Она добавила, что с начала полномасштабной войны ЕС вместе со своими государствами-членами выделил 4,7 млрд евро на гуманитарную помощь Украине. Сама Европейская комиссия предоставила 1,4 млрд евро.

На прошлой неделе мэр Киева сообщил, что в столицу поступила еще одна партия генераторов от ЕС в количестве 323 единиц. Часть из них направили на подключение в теплопунктах жилых домов города.

Первую партию (177 генераторов), которая поступила ранее, город уже направил для подключения к индивидуальным теплопунктам в домах, где есть такая возможность.