Швеція виділила пакет військової допомоги Україні на 1,2 млрд євро

Уряд Швеції у четвер, 19 лютого, схвалив виділення 21-го пакета військової допомоги Україні вартістю 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро).

Про це, як пише "Європейська правда", оголосив шведський міністр оборони Пол Йонсон, передає SVT.

​​За словами міністра, допомога буде зосереджена на посиленні протиповітряної оборони України.

Близько 400 млн євро Швеція виділить на закупівлю та передачу системи Tridon Mk2. Це зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва, які є особливо ефективними у збитті дронів. На додачу країна передасть сенсори, роботи та зенітні гармати.

Ще 524 мільйони євро підуть на українське виробництво далекобійних ракет і безпілотників.

Решта – понад 280 млн євро – будуть використані на гранатомети із запасів шведської армії, а також підуть на закупівлю артилерійських снарядів, запасних деталей та на навчання українського особового складу.

1 лютого стало відомо, що Швеція також готує "один з найбільших" пакетів військової допомоги для України.

Пізніше стало відомо, що Швеція та Данія разом передадуть Україні пакет допомоги, який міститиме засоби протиповітряної оборони, на суму 2,6 мільярда шведських крон (246 млн євро).