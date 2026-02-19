Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд евро

Правительство Швеции в четверг, 19 февраля, одобрило выделение 21-го пакета военной помощи Украине стоимостью 12,9 млрд крон (1,2 млрд евро).

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявил шведский министр обороны Пол Йонсон, передает SVT.

По словам министра, помощь будет сосредоточена на усилении противовоздушной обороны Украины.

Около 400 млн евро Швеция выделит на закупку и передачу системы Tridon Mk2. Это зенитно-ракетные комплексы шведского производства, которые особенно эффективны в сбивании дронов. В дополнение страна передаст сенсоры, роботы и зенитные пушки.

Еще 524 миллиона евро пойдут на украинское производство дальнобойных ракет и беспилотников.

Остальные – более 280 млн евро – будут использованы на гранатометы из запасов шведской армии, а также пойдут на закупку артиллерийских снарядов, запасных деталей и на обучение украинского личного состава.

1 февраля стало известно, что Швеция также готовит "один из крупнейших" пакетов военной помощи для Украины.

Позже стало известно, что Швеция и Дания вместе передадут Украине пакет помощи, который будет содержать средства противовоздушной обороны, на сумму 2,6 миллиарда шведских крон (246 млн евро).