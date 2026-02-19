Німеччина відправляє свого представника на засідання Ради миру

Керівник політичного відділу Міністерства закордонних справ Німеччини Крістіан Бак приєднається до установчого засідання Ради миру в Вашингтоні 19 лютого в ролі спостерігача.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

Уряд Німеччини загалом відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа щодо членства у його Раді миру, як це зробила більшість країн ЄС.

Міністерка розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован наполягла на тому, щоб на засіданні Ради ухвалили рішення про конкретну підтримку для сектору Гази.

"Німеччина не є частиною цієї ради миру, але ми тісно контактуємо з її членами", – додала міністерка, зазначивши, що Берлін готовий долучитися до відновлення Гази.

Очікується, що на першій зустрічі Ради миру візьмуть участь представники щонайменше 20 країн, включаючи Угорщину, Ізраїль, Катар, Саудівську Аравію та Туреччину.

Як писали, ЄС планує взяти участь в установчому засіданні Ради миру у США в ролі спостерігача.

Про свій намір взяти участь у засіданні Ради миру у статусі спостерігача повідомили Словаччина, Польща, Греція, Італія та Румунія.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

Згідно з проєктом організації, Трамп залишиться керівником Ради навіть після того, як його президентські повноваження завершаться.