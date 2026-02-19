Укр Рус Eng

Германия отправляет своего представителя на заседание Совета мира

Новости — Четверг, 19 февраля 2026, 15:56 — Ольга Ковальчук

Руководитель политического отдела Министерства иностранных дел Германии Кристиан Бак присоединится к учредительному заседанию Совета мира в Вашингтоне 19 февраля в роли наблюдателя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

Правительство Германии в целом отклонило предложение президента США Дональда Трампа о членстве в его Совете мира, как это сделало большинство стран ЕС.

Министр развития Германии Рим Алабали-Радован настояла на том, чтобы на заседании Совета приняли решение о конкретной поддержке для сектора Газа.

"Германия не является частью этого совета мира, но мы тесно контактируем с его членами", – добавила министр, отметив, что Берлин готов присоединиться к восстановлению Газы.

Ожидается, что на первой встрече Совета мира примут участие представители не менее 20 стран, включая Венгрию, Израиль, Катар, Саудовскую Аравию и Турцию.

Как писали, ЕС планирует принять участие в учредительном заседании Совета мира в США в роли наблюдателя.

О своем намерении принять участие в заседании Совета мира в статусе наблюдателя сообщили Словакия, Польша, Греция, Италия и Румыния.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Согласно проекту организации, Трамп останется руководителем Совета даже после того, как его президентские полномочия завершатся.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Трамп
Реклама: