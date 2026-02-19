Германия отправляет своего представителя на заседание Совета мира

Руководитель политического отдела Министерства иностранных дел Германии Кристиан Бак присоединится к учредительному заседанию Совета мира в Вашингтоне 19 февраля в роли наблюдателя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

Правительство Германии в целом отклонило предложение президента США Дональда Трампа о членстве в его Совете мира, как это сделало большинство стран ЕС.

Министр развития Германии Рим Алабали-Радован настояла на том, чтобы на заседании Совета приняли решение о конкретной поддержке для сектора Газа.

"Германия не является частью этого совета мира, но мы тесно контактируем с его членами", – добавила министр, отметив, что Берлин готов присоединиться к восстановлению Газы.

Ожидается, что на первой встрече Совета мира примут участие представители не менее 20 стран, включая Венгрию, Израиль, Катар, Саудовскую Аравию и Турцию.

Как писали, ЕС планирует принять участие в учредительном заседании Совета мира в США в роли наблюдателя.

О своем намерении принять участие в заседании Совета мира в статусе наблюдателя сообщили Словакия, Польша, Греция, Италия и Румыния.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Согласно проекту организации, Трамп останется руководителем Совета даже после того, как его президентские полномочия завершатся.