Завершення війни в Україні входить у топ-3 сподівань румунів у 2026 році

Завершення російсько-української війни входить до трійки основних сподівань румунських громадян на 2026 рік – майже на рівні з фінансово-економічними прагненнями, що безпосередньо стосуються їхнього життя.

Як повідомляє "Європейська правда", про такі результати опитування INSCOP повідомляє Digi24.

Респондентів запитали, що вони найбільше хотіли б побачити у 2026 році. По 15,6% вказали збільшення доходів та створення робочих місць, а 15% – завершення російсько-української війни.

14,7% назвали сповільнення інфляції, 14,5% – посилення боротьби з корупцією, 10,3% – покращення ситуації в системі охорони здоров’я, 7,7% – в освіті.

Відповіді на користь "економічних" побажань про робочі місця та вищі заробітні плати помітно переважають серед людей з невеликих населених пунктів, людей без вищої освіти та прихильників ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів" (які залишаються лідером рейтингів).

Завершеня війни в Україні найчастіше згадували прихильники Національно-ліберальної партії Румунії (PNL) та партії соціалістів (PSD), а також люди старші 60 років.

Про боротьбу з корупцією частіше згадували прихильники PNL та ліберального "Союзу порятунку Румунії", люди з вищою освітою та мешканці великих міст.

Збір даних проводили 12-15 січня серед репрезентативної вибірки 1100 осіб, можлива похибка складає ± 3%.

