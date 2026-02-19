Большинство румын считают, что страна движется в неправильном направлении

Более 70% румын считают, что страна движется в неправильном направлении – но настроения очень отличаются в зависимости от партийной приверженности.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса INSCOP по заказу New Strategy Center.

73,1% румын считают, что страна движется в неправильном направлении, и только 22,2% дали противоположный ответ.

Последний раз высокий показатель недовольства в этом опросе фиксировали в ноябре 2022 года, когда он достигал почти 75%. Однако ответ "в неправильном направлении" преобладал все эти годы.

По избирательным предпочтениям, самое высокое количество недовольных среди сторонников ультраправого "Альянса за объединение румын" – в этой группе о неправильном направлении сказали 92% опрошенных. Значительный показатель также среди сторонников социал-демократов – 80%.

Наиболее оптимистичными оказались избиратели Национальной либеральной партии и Союза спасения Румынии – о неправильном курсе страны там ответили 27% и 36% соответственно, а 65% и 56% соответственно считают, что страна идет в правильном направлении.

Наибольшими проблемами респонденты считают коррупцию (32%), инфляцию (22,6%), здоровье собственное и семьи (13,4%), состояние системы образования (11,7%) и недостаток рабочих мест (9,8%).

Война в Украине оказалась в перечне проблем на шестом месте (6,9%). В то же время другой опрос 2026 года показал, что завершение российско-украинской войны входит в топ-3 надежд румынских граждан на 2026 год.

Сбор данных проводился с 28 декабря по 6 февраля, всего опросили 1100 совершеннолетних респондентов. Возможная погрешность составляет ± 3%.

