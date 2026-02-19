Майже половина румунів налаштовані стати на захист своєї країни у разі війни

48% румунів готові стати на захист своєї держави у разі війни, і близько 19% за такого сценарію налаштовані втікати з країни.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування INSCOP на замовлення New Strategy Center.

На запитання про те, як вони бачать свій вибір у разі ворожого нападу на Румунію, 48% відповіли, що стануть на захист країни. Це майже стільки ж, як в опитуванні кінця 2023 року (50%).

19,4% відповіли, що у такому разі втікатимуть з країни, і 11,8% – "заховаються, доки війна не закінчиться". Ці показники за два роки не змінилися.

4,7% відповіли, що спробують отримати непридатність до мобілізації за станом здоров’я. Сукупно 17% дали іншу відповідь, відповіли "не знаю", або відмовились відповідати".

Опитування також засвідчило, що 44% бачать найбільшими шанси Росії на перемогу в російсько-українській війні; проте більше ніж половина вважають, що для завершення війни РФ має припинити агресію й відступити, а не Україна – піти на поступки.

