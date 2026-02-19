Почти половина румын настроены защищать свою страну в случае войны

48% румын готовы стать на защиту своего государства в случае войны, и около 19% при таком сценарии настроены бежать из страны.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса INSCOP по заказу New Strategy Center.

На вопрос о том, как они видят свой выбор в случае вражеского нападения на Румынию, 48% ответили, что станут на защиту страны. Это почти столько же, как в опросе конца 2023 года (50%).

19,4% ответили, что в таком случае уедут за границу, и 11,8% – "спрячутся, пока война не закончится". Эти показатели за два года не изменились.

4,7% ответили, что попытаются получить непригодность к мобилизации по состоянию здоровья. Совокупно 17% дали другой ответ, ответили "не знаю", или отказались отвечать.

Опрос также показал, что 44% видят наибольшими шансы России на победу в российско-украинской войне; однако более половины считают, что для завершения войны РФ должна прекратить агрессию и отступить, а не Украина – пойти на уступки.

