Трамп обіцяє рішення щодо Ірану протягом 10 днів

Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати інформацію щодо угоди з Іраном протягом 10 днів та пригрозив "поганими речами", якщо дипломатичне врегулювання зірветься.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп заявив під час засідання своєї Ради миру у Вашингтоні.

Під час першого засідання Ради миру, на якому зібралися представники близько 20 держав, Трамп перераховував свої досягнення на посаді президента, зокрема мир на Близькому Сході.

Американський лідер згадав про "мирну" ситуацію в регіоні, додавши, що йому залишилося вирішити справу щодо Ірану.

"Тож тепер ми, можливо, маємо зробити ще один крок, а може й ні. Можливо, ми укладемо угоду. Ви дізнаєтеся про це, ймовірно, протягом наступних 10 днів", – сказав Трамп.

Він заявив, що переговори США та Ірану "були хорошими", але сторони мають укласти угоду, інакше трапляться "погані речі".

"Як ви знаєте, ведуться хороші переговори. Протягом багатьох років доведено, що укласти значущу угоду з Іраном нелегко. Ми маємо укласти значущу угоду, інакше трапляться погані речі", – сказав Трамп.

ЗМІ повідомляли, що американські військові готові завдати удару по Ірану вже у найближчі вихідні і президент США Дональд Трамп про це проінформований, однак рішення він ще не ухвалив.

За даними видання Axios, Сполучені Штати нібито дуже близькі до рішення про масштабну військову операцію проти Ірану і вона може початись вже незабаром.

У вівторок відбувся черговий раунд перемовин США та Ірану у Женеві. Очільник МЗС Ірану після того заявив про "початок шляху до угоди" між країнами.