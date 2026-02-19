CBS: військові США готові вдарити по Ірану вже цими вихідними

Американські військові готові завдати удару по Ірану вже у найближчі вихідні і президент США Дональд Трамп про це проінформований, однак рішення він ще не ухвалив.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBS News.

Високопосадовці з питань національної безпеки повідомили президенту Трампу, що військові готові до можливих ударів по Ірану вже в суботу, повідомили CBS News джерела, обізнані з ходом обговорень.

Однак, президент Трамп ще не ухвалив остаточне рішення про завдання удару, заявили посадовці, які висловилися на умовах анонімності.

Обговорення дій США джерела описують як динамічні та тривалі, оскільки Білий дім зважує ризики ескалації та політичні і військові наслідки.

Протягом наступних трьох днів Пентагон тимчасово виводить частину персоналу з Близького Сходу, переважно до Європи або назад до США, на випадок можливих дій або контратак з боку Ірану, якщо США вирішать здійснити операцію.

За словами одного з джерел, передислокація ресурсів і персоналу Пентагоном перед можливою військовою операцією США є стандартною практикою і не обов'язково означає, що атака на Іран є неминучою.

Держсекретар США Марко Рубіо, за даними одного з джерел, планує відвідати прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу приблизно через два тижні для подальших обговорень.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила на брифінгу в Білому домі в середу, що є "багато причин і аргументів на користь удару по Ірану", але дипломатія завжди є першим варіантом для президента. Вона відмовилася обговорювати, чи буде потенційний удар скоординований з Ізраїлем.

За даними видання Axios, Сполучені Штати нібито дуже близькі до рішення про масштабну військову операцію проти Ірану і вона може початись вже незабаром.

У вівторок відбувся черговий раунд перемовин США та Ірану у Женеві. Очільник МЗС Ірану після того заявив про "початок шляху до угоди" між країнами.