МЗС Ірану: шлях до угоди зі США розпочався

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі по завершенню другого раунду переговорів іранської та американської делегацій заявив про початок шляху до угоди між країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", іранський міністр заявив на брифінгу у Женеві, передає Al Jazeera.

Аракчі назвав "конструктивним" і "серйозним" другий раунд переговорів США та Ірану, який відбувся у вівторок, 17 лютого, у швейцарській Женеві.

Глава МЗС заявив, що делегації досягли порозуміння щодо "основних принципів" угоди, проте питання все ще потребують вирішення.

Він анонсував ще одну зустріч американської та іранської команд. За його словами, дата ще не визначена, адже сторони мають підготувати власні проєкти потенційної угоди.

"Ми дійшли певних домовленостей та основних принципів. І на основі цих принципів ми зрештою розробимо документ… Ми сподіваємося, що зможемо цього досягти. Коли ми дійдемо до етапу складання документа, процес, природно, сповільниться", – сказав іранський міністр.

Водночас Аракчі застеріг США від використання військових погроз проти Ірану.

Нагадаємо, на тлі переговорів з Іраном США розпочали масштабне нарощування авіаційних і морських сил на Близькому Сході.

ЗМІ повідомляли, що військові США готуються до можливості тривалих тижневих операцій проти Ірану, якщо американський президент Дональд Трамп накаже атакувати країну у разі провалу дипломатичного врегулювання.

За даними NYT, Трамп розглядає варіанти атаки на Іран, серед яких – рейд спецпризначенців на ядерні об’єкти країни для їхнього знищення.