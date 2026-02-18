Axios: США "дуже близькі" до війни проти Ірану

Сполучені Штати нібито дуже близькі до рішення про масштабну військову операцію проти Ірану і вона може початись вже ближчим часом.

Про це з посиланням на джерела повідомляє портал Axios, пише "Європейська правда".

За словами джерел, в адміністрації Трампа близькі до рішення про масштабну збройну операцію проти Ірану, яка буде ближчою до повномасштабної війни, аніж блискавична й "точкова" операція у Венесуелі.

Ймовірно це буде спільна з Ізраїлем кампанія, та значно масштабніша за "12-денну війну" у червні 2025 року, коли США вдарили по підземних ядерних об’єктах Ірану.

Трамп був близький до рішення про удари по Ірану ще на початку січня, спостерігаючи за кривавою розправою з протестувальниками. Проте після того адміністрація перемкнулась на "подвійну тактику" – спроби переговорів з Тегераном щодо його ядерної програми паралельно з нарощуванням військової присутності у регіоні. Зараз не схоже, що переговори призведуть до бажаного для США результату.

Неподалік Ірану вже перебувають два авіаносці, з десяток військових суден, сотні винищувачів та численні системи ППО. Лише за останні 24 години на Близький Схід вирушили ще близько 50 винищувачів.

Деякі джерела у США кажуть, що для підготовки операції треба ще чимало часу. Проте один з радників стверджує, що Трампу вже "вривається терпець", попри застереження деяких членів команди, і дає "90% ймовірності" того, що операція розпочнеться у найближчі тижні.

Нагадаємо, у вівторок відбувся черговий раунд перемовин США та Ірану у Женеві. Очільник МЗС Ірану після того заявив про "початок шляху до угоди" між країнами.