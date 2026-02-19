Трамп обещает решение по Ирану в течение 10 дней

Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить информацию о сделке с Ираном в течение 10 дней и пригрозил "плохими вещами", если дипломатическое урегулирование сорвется.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп заявил во время заседания своего Совета мира в Вашингтоне.

Во время первого заседания Совета мира, на котором собрались представители около 20 государств, Трамп перечислял свои достижения на посту президента, в частности мир на Ближнем Востоке.

Американский лидер упомянул о "мирной" ситуации в регионе, добавив, что ему осталось решить вопрос по Ирану.

"Так что теперь мы, возможно, должны сделать еще один шаг, а может и нет. Возможно, мы заключим соглашение. Вы узнаете об этом, вероятно, в течение следующих 10 дней", – сказал Трамп.

Он заявил, что переговоры США и Ирана "были хорошими", но стороны должны заключить соглашение, иначе случатся "плохие вещи".

"Как вы знаете, ведутся хорошие переговоры. В течение многих лет доказано, что заключить значимую сделку с Ираном нелегко. Мы должны заключить значимую сделку, иначе случатся плохие вещи", – сказал Трамп.

СМИ сообщали, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в ближайшие выходные и президент США Дональд Трамп об этом проинформирован, однако решение он еще не принял.

По данным издания Axios, Соединенные Штаты якобы очень близки к решению о масштабной военной операции против Ирана и она может начаться уже вскоре.

Во вторник состоялся очередной раунд переговоров США и Ирана в Женеве. Глава МИД Ирана после того заявил о "начале пути к соглашению" между странами.